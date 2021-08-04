Оценки Минэкономразвития из уточненного в июле макропрогноза ведомства выглядят недостаточно обоснованными, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо замминистра финансов Владимира Колычева, адресованное вице-премьеру Дмитрию Григоренко, уточняя, что в Минфине ожидают других значений по ряду показателей.

Во-первых, несмотря на улучшение МЭР темпов роста ВВП в 2021 год на 0,9 процентного пункта (до 3,8%), есть все основания полагать, что экономика вырастет более значительно, следует из документа: «Траектория последних месяцев сигнализирует об еще более оптимистичной динамике восстановления и возможном ускорении темпов экономического роста выше 4% годовых», — пишет Колычев.

Во-вторых, ожидания Минэкономразвития по инфляции выглядят существенно заниженными, полагает замминистра финансов, ссылаясь на то, что МЭР прогнозирует инфляцию по итогам года на уровне 5%, но с начала года рост потребительских цен уже составил 4,6% (по состоянию на 19 июля), обращает внимание замминистра; достижение ожидаемого Минэкономразвития уровня предполагает среднюю ежемесячную динамику в годовом выражении на уровне ниже 3% — с учетом сезонного сглаживания, полагает Колычев.

Учитывая сохранение ряда проинфляционных факторов, таких как повышенный уровень мировых цен на продовольствие, устойчивое восстановление спроса, которое в ряде секторов будет опережать возможности наращивания выпуска, прогноз Минэкономразвития смотрится малореалистичным, пишет замминистра, отмечая, что, по мнению Минфина, инфляция по итогам года существенно превысит значение в 5%.

Третий прогнозный показатель, в котором усомнились в Министерстве финансов, — оценки стоимости нефти: в 2023—2024 годах Минэкономразвития оценивает динамику барреля Urals на уровне 60,8 доллара и 57,4 доллара, однако в среднесрочной перспективе на нефтяной рынок будут оказывать давление такие факторы, как изменение потребительских привычек населения, снижение энергоемкости мировой экономики, сокращение себестоимости добычи, пишет Колычев. Минфин также обратил внимание на недостаточную детализированность уточненного прогноза Минэкономразвития, так как сценарные условия функционирования экономики содержат исключительно верхнеуровневые показатели, на их основе сформировать прогнозы доходов федерального бюджета, в том числе по основным налогам и сборам, крайне затруднительно, пишет Колычев.