Российские фондовые индексы в среду начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,46% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 811,07 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,72% и равнялся 1 649,57 пункта.

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Настроение на мировых рынках по состоянию на утро среды можно оценить как умеренно позитивное, отмечает главный аналитик ПСБ Владимир Соловьев. Так, ключевые азиатские индексы растут во главе с Китаем после выхода более сильного, чем ожидалось, PMI в секторе услуг. Фьючерсы на американские индексы консолидируются на уровне вчерашнего закрытия. В символическом минусе торгуется нефть Brent, при этом другие сырьевые продукты в небольшом плюсе.

«Учитывая улучшение внешнего фона, индекс Мосбиржи начнет торговую сессию среды выше уровня 3 800 пунктов и может предпринять попытки развития роста к 3 850 пунктам в случае сохранения положительного настроя на глобальных рынках», — комментирует эксперт.

Екатерина САВЕЛЬЕВА