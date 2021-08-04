Агентство по страхованию вкладов 29 июля направило в Арбитражный суд Приморского края заявление о привлечении бывшего генерального директора страховой компании «Дальакфес» Людмилу Брюхно к субсидиарной ответственности в общем размере 742,96 млн рублей.



«В ходе конкурсного производства установлено, что контролировавшим страховщика лицом конкурсному управляющему не были переданы базы данных и документы страховщика. Указанные обстоятельства в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 126, п. 5 ст. 183.9 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» являются основанием для привлечения Брюхно Л. В. к субсидиарной ответственности», — говорится в сообщении агентства.

Банк России в связи с нарушением требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности с 18 апреля 2018 года назначил в «Дальакфес» временную администрацию сроком на шесть месяцев, а с 27 апреля того же года отозвал у компании лицензии на осуществление страхования в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства. Временная администрация обнаружила в деятельности должностных лиц и бывшего собственника страховой компании «Дальакфес» признаки осуществления операций, направленных на вывод активов. Также были выявлены признаки хищения бланков полисов ОСАГО, числящихся за обществом, и первичных документов, подтверждающих заключение договоров ОСАГО с использованием этих бланков.

Решением Арбитражного суда Приморского края от 21 августа страховщик признан банкротом, конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладов.

Екатерина САВЕЛЬЕВА