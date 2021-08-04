Росреестр планирует в 2022 году обеспечить возможность регистрации прав на недвижимость и кадастрового учета через портал государственных услуг, сообщил в среду руководитель Росреестра Олег Скуфинский на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Мы до конца года планируем разместить на едином портале госуслуг все виды выписок [из Единого государственного реестра недвижимости] и в 2022 году обеспечить возможность регистрации прав и кадастрового учета также через госуслуги», — сказал Скуфиснкий.

Он напомнил, что в мае Росреестр вывел три самые востребованные выписки из ЕГРН на единый портал государственных услуг. Это сведения о переходе прав, об основных характеристиках объекта и об объектах недвижимости. «Это порядка 90% всех запросов, которые приходят к нам», — отметил глава ведомства.