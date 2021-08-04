Банк «Ренессанс Кредит» повысил ставки по вкладам «Специальный» и «Доходный», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Так, разместить деньги во вклад «Специальный» теперь можно по ставке 6% годовых на 181 день, 6,75% — на 367 дней и 7% — на 550 дней при открытии его в офисе банка. Если при оформлении депозита воспользоваться удаленными каналами — интернет-банком или мобильным приложением — ставка будет выше на 0,25 п. п.

Капитализация, пополнение или частичное снятие средств со вклада «Специальный» не предусмотрены. Досрочное расторжение производится по ставке до востребования из расчета фактического нахождения средств на счете вклада.



Ставка по вкладу «Доходный» увеличена на 0,5 п. п. при размещении средств на 91 день. При открытии депозита в офисе банка ставка составит 4,75% годовых, а в удаленных каналах обслуживания — 5% годовых. Вклад также не предполагает снятия и пополнения. Выплата процентов по вкладу происходит один раз в конце его срока на текущий счет, карту или депозитный счет по выбору клиента.

Вклады ОСАГО Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Екатерина САВЕЛЬЕВА

