Минэкономразвития и Минпромторг предлагают для стимулирования спроса на электромобили в РФ предоставлять покупателям скидку. Максимальный размер скидки составит 25%, то есть 625 тыс. рублей от индикативной стоимости автомобиля в 2,5 млн, говорится в сообщении Минэкономразвития.

«Скидка будет предоставляться на электромобили, локализованные в России. Например, до конца 2023 года скидка будет распространяться на покупку электромобилей крупноузловой сборки, в том числе с использованием импортной аккумуляторной батареи», — уточняет ведомство.

Согласно планам, при покупке электромобиля в период с 2024 по 2025 год скидка будет распространяться на электромобили мелкоузловой сборки (сварка, окраска кузова) или на электромобили с отечественной батареей. При покупке электромобиля с 2026 по 2030 год скидка будет на электромобили при условии мелкоузловой сборки с обязательным наличием отечественной аккумуляторной батареи.

В министерстве отмечают, что в настоящее время ведется дополнительная проработка вопроса развития направления по водородным топливным элементам, инфраструктуры для таких электромобилей и сопутствующих производств.

К 2024 году планируется ввести в эксплуатацию примерно 2,9 тыс. «быстрых» зарядных станций, а до 2030-го их число вырастет до 27 тыс.

По оценкам рабочей группы, реализация концепции приведет к созданию к 2030 году не менее 39 тыс. высокопроизводительных рабочих мест, привлечению порядка 600 млрд рублей частных инвестиций, а также дополнительному поступлению в бюджет более 200 млрд.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

