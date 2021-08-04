Банк России определил дополнительный список важных событий в жизни эмитента, которые могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг. Сведения о них необходимо публиковать наряду с раскрываемой сейчас на рынке ценных бумаг информацией, говорится в информационном письме регулятора эмитентам эмиссионных ценных бумаг.

«Речь может идти о введении новых производственных мощностей, о понесенных убытках по значимым договорам, об изменении отношений с контрагентами, о воздействии факторов, связанных с окружающей средой, обществом и корпоративным управлением (ESG-факторы)», — перечисляет ЦБ, отмечая, что перечень не исчерпывающий, и эмитент формирует его самостоятельно — в зависимости от характера и масштаба деятельности. Банк России рекомендует подходы и принципы, которыми следует руководствоваться при определении существенности и которые могут быть закреплены в информационной политике компании либо в отдельном документе.

Регулятор напоминает, что раскрывать информацию о существенных фактах обязаны эмитенты, чьи ценные бумаги торгуются на бирже, и публичные акционерные общества. Они публикуют сведения о событиях, которые уже произошли или произойдут в финансово-хозяйственной деятельности или корпоративном управлении компании.

«Цель рекомендаций — повысить информационную прозрачность рынка ценных бумаг и качество раскрываемой информации, но при этом не перегружать рынок избыточными сведениями», — поясняет Банк России.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

