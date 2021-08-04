Банк России установил официальные курсы валют на 5 августа.
Курс доллара снизился на 8,67 копейки, составив 72,7857 рубля (72,8724 рубля на 4 августа). Курс евро опустился на 14,66 копейки до 86,4112 рубля (86,5578 рубля на 4 августа).
На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 13:19 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 72,88 рубля (минус 6 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 86,42 рубля (минус 14 копеек).
Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 72,7—72,95 рубля за доллар и 86,28—86,66 рубля за евро.