ВТБ увеличил ставки по вкладу «Ваш пенсионный». Доходность по депозиту повышается на 1,05 процентного пункта и с учетом опции «Сбережения» по «Мультикарте» составит до 6,25%, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Для клиентов ВТБ базовая ставка по вкладу «Ваш пенсионный» увеличивается до 5% без капитализации процентов при перечислении дохода на мастер-счет либо до 5,25% с учетом капитализации. Доходность можно дополнительно увеличить на 1 п. п., подключив опцию «Сбережения» к «Мультикарте», в таком случае она составит 6,25% годовых», — говорится в релизе.

Открыть вклад «Ваш пенсионный» можно в «ВТБ Онлайн» и в отделениях банка. Минимальная сумма на депозите составляет 1 тыс. рублей, возможны снятие средств и пополнение вклада на протяжении его действия. Средства размещаются на два года.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Екатерина САВЕЛЬЕВА