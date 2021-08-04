За первую половину 2021 года Банк России получил свыше 125 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг, что на 15,6% меньше, чем за тот же период предыдущего года. Такие данные представлены в отчете службы регулятора по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг по обращениям за период с января по июль текущего года.

«В основном это связано со снижением почти на треть количества жалоб на банки (до 74,4 тыс.), что объясняется сокращением масштабов реструктуризации кредитов по сравнению с первым полугодием 2020 года. Немаловажную роль здесь сыграли разъяснения регулятора для заемщиков и его рекомендации кредиторам», — сказано в документе.

По основной тематике жалоб на микрофинансовые организации — взыскание просроченной задолженности — продолжается снижение количества жалоб (на 10,6%), что связано с принятыми мерами поведенческого надзора по отношению к нарушителям. Вместе с тем общее количество жалоб на МФО выросло (на 23,3%, до 15,2 тыс.) из-за нарушений прав потребителей неформальной группой МФО — три организации, входившие в это число, Банк России уже вывел с рынка.

В январе — июне регулятор получил в два раза меньше жалоб на негосударственные пенсионные фонды (590) благодаря изменению правил смены пенсионных фондов и, как следствие, снижению потерь гражданами инвестиционного дохода.

При этом в 2,4 раза выросло количество жалоб на мошеннические действия (до 5,1 тыс.). Злоумышленники обзванивают граждан и рассылают письма со ссылками на фишинговые сайты, чтобы выманить данные банковских карт или побудить жертву под тем или иным предлогом самостоятельно перевести деньги.

Рост числа жалоб на страховщиков (на 21,3%, до 18,2 тыс.) объясняется эффектом низкой базы: в период локдауна в апреле — мае 2020 года заметно снизилось число страховых случаев, а также уменьшились объемы продаж полисов ОСАГО.

С апреля уменьшается количество жалоб по вопросам мисселинга — продажи одного финансового продукта под видом другого. Этому способствовали рекомендации Банка России по ограничению продаж страховых продуктов с инвестиционной составляющей клиентам, не обладающим специальными финансовыми знаниями. Тем не менее в целом по итогам полугодия отмечается рост этого показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37,8% (всего 1,7 тыс. жалоб).

Екатерина САВЕЛЬЕВА

