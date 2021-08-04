Стоимость туров для россиян в 2021 году выросла на 25% по сравнению с показателем за 2020-й. Об этом в ходе онлайн-конференции в ТАСС сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«По предварительным данным сезона 2021 года, средняя стоимость отдыха, независимо от вида туризма, внутреннего или выездного, выросла процентов на 25», — сказала она.

По словам Ломидзе, на некоторых направлениях, например Объединенные Арабские Эмираты, Куба и Греция, динамика роста средней стоимости турпакета составила более чем 25%. «В Турции она чуть меньше, а на некоторых продуктах ее совсем нет», — сообщила Ломидзе. При этом она отметила, что в этом году на рынке практически нет дешевых, «горящих» путевок или спецпредложений со снижением цены на 30—50%. Бюджетный отдых сохранился только на внутренних курортах и на турецком направлении, где есть чартеры, то есть возможность маневрировать ценой и предлагать какие-то дешевые продукты, отметила исполнительный директор АТОР.

«Горящих» предложений нет, потому что спрос на большинстве направлений превышает предложение. Соответственно, дефицита туристов нет и нет никакой конкурентной борьбы со стремлением перехватить кусок рынка и для этого применять низкие цены», — сказала она. Ломидзе пояснила, что из-за неопределенной ситуации на рынке большинство туристов предпочитают бронировать туры в последний момент.

Кроме того, из особенностей сезона она выделила стремление туристов брать «все возвратное», чтобы при самостоятельной покупке билетов и брони отелей можно было отказаться в последний момент без штрафа и с гарантированным возвратом или переносом. При пакетных турах также стараются минимизировать потери, заключила Ломидзе.



При этом, согласно словам исполнительного директора АТОР, туристический поток из России вырос в этом году на 10—15% по сравнению с показателями за 2020 год.



«В совокупности по выездному туризму мы оцениванием прирост <…> в 10—15% по отношению к 2020 году», — сказала она, отметив, что это предварительные итоги.

«В конце сентября будем подводить окончательные цифры, картина будет яснее. Прирост мог бы составить больше, если бы [был] немного другой объем перевозки и на немного других условиях», — добавила Ломидзе. По ее словам, спрос по большинству внутренних направлений превысил показатели 2020 года. Так, если в прошлом году падение туристического потока достигло 30% по сравнению с 2019 годом, то в 2021-м снижение этого показателя по сравнению с 2019-м составило 10—15%.

«Мы могли бы достичь показателей 2019 года, если бы не решения по Краснодарскому краю и если бы не периодически вводимые ограничения в разных регионах, что влияло на планы туристов, хотя, конечно, в количественном отношении больше существенное влияние оказал Краснодарский край», — пояснила Ломидзе.

Несколько похожая ситуация происходит с одним из самых популярных направлений: спрос российских туристов на отдых в Турции в летний сезон 2021 года может оказаться ниже уровня 2019-го на треть.



«Спрос в этом году пока, по предварительным данным, ниже, чем в 2019 году, на 25—30%, что говорит о том, что самое массовое направление, самое дешевое направление тем не менее не показало какого-то колоссального прорыва — это говорит о том, что пока рано говорить о восстановлении отрасли», — отметила Ломидзе, не исключив, что ситуация могла бы быть иной, если бы направление не было закрыто для российских туристов с середины апреля до конца июня.

Представитель АТОР также отметила, что туроператоры не видят никаких предпосылок для закрытия Турции для российских туристов.