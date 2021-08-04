Банк «Зенит» повысил процентные ставки по счетам «Накопительный Онлайн» и «Накопительный Плюс» на 0,65—1,75 процентного пункта, до 7% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Клиенты получат максимальный доход по ставке 7% годовых, открыв счет «Накопительный Плюс». Проценты по нему начисляются, исходя из суммы минимального остатка денежных средств на счете в диапазоне от 500 тыс. до 700 тыс. рублей в течение 181 дня с даты открытия счета. Начиная со 182-го дня будет действовать ставка 6,25% годовых», — уточняют в банке.

Максимальная доходность по продукту «Накопительный Онлайн» в размере 6,5% годовых действует на ежедневный остаток по счету в диапазоне от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Срок хранения средств не ограничен. Клиент может совершать любые операции по счету в соответствии с тарифами банка.

Открыть накопительные счета можно в офисах банка и в мобильном приложении «Зенит Онлайн». Выплата процентов происходит ежемесячно, в последний календарный день месяца. По условиям продукта «Накопительный Плюс» ставки действуют как для новых, так и для действующих клиентов банка, которые ранее не открывали накопительный счет.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Екатерина САВЕЛЬЕВА