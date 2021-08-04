Возможность отправить собеседнику фотографии и видеофайлы, которые исчезнут после однократного просмотра, появилась в приложении WhatsApp. Об этом сообщает компания Facebook, которой принадлежит мессенджер.

Как отмечается, новая функция обеспечит пользователям большую конфиденциальность. Подобные сообщения будут полезны при отправке чувствительной информации, например пароля от Wi-Fi, или при нехватке места в памяти гаджета для таких медиафайлов. Переписка все так же будет подвергаться шифрованию.

Функция станет «общедоступной на этой неделе», информировала компания Facebook. Ею уже могут воспользоваться и российские пользователи.

Новая категория сообщений будет иметь специальный опознавательный знак. Видео и фото будут пропадать из чата после их открытия собеседником, а пользователь получит оповещение о прочтении.

Справочный центр WhatsApp отдельно указывает, что файлы с функцией однократного просмотра не будут сохраняться у их получателей. Если собеседник не откроет присланные материалы в течение двух недель, они будут удалены. Кроме того, справочный центр предупреждает, что собеседник может сделать снимок экрана или его запись при просмотре файлов с новой функцией.