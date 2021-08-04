Минсельхоз рассчитывает, что урожай овощей в России в 2021 году позволит обеспечить стабильные цены на эту продукцию. Об этом в ходе заседания рабочей группы «Единой России» по стабилизации цен на продукты сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

«Минсельхоз России подтверждает, что объемы производства в организованном секторе позволяют полностью удовлетворить внутренний спрос и обеспечить стабильную ценовую ситуацию на российском рынке», — сказал он.

По словам Хатуова, Минсельхоз с оптимизмом смотрит на урожай текущего года. «Несмотря на определенную специфику климатических условий, у нас есть понимание, что мы произведем картофеля по году до 7,2 миллиона тонн. Это выше по сравнению с прошлым годом, в прошлом году было 6,8 миллиона тонн — я называю цифры организованного сектора производства, потому что на рынках, в том числе на ярмарках, представляется продукция, выращенная в личных подсобных хозяйствах. Она выступает дополнительным подспорьем», — подчеркнул первый замминистра.

Он также сообщил, что министерство отмечает прирост по объемам производства всего ассортимента «борщевого набора», в том числе по моркови, капусте, луку, а также по огурцам. «Мы рассчитываем, что суммарный валовый объем овощей у нас в текущем году составит в пределах 5,6 миллиона тонн, это плюс 200 тысяч тонн к уровню прошлого года», — добавил Хатуов.