Программы государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в период пандемии позволили сохранить объемы кредитования на уровне предыдущего года, обеспечив около четверти объема предоставленных средств, при этом пользователи программ продемонстрировали более высокую кредитную устойчивость, чем портфель МСП в среднем, что также может говорить о положительном эффекте программ поддержки и о том, что поддержку получили нуждающиеся в ней компании. К таким выводам пришел Банк России, опубликовавший информационно-аналитический материал «Оценка эффективности мер поддержки субъектов МСП» .

Оценка эффективности мер поддержки субъектов МСП проводилась посредством анализа мер государственной поддержки и их влияния на динамику и структуру кредитования МСП в период с апреля 2020 года по март 2021-го включительно.

Несмотря на влияние пандемии и действие ограничительных мер, за период с апреля-2020 по март-2021 банки выдали субъектам МСП кредитов на общую сумму 7,9 трлн рублей, что лишь на 0,6% меньше общего объема выдач за аналогичный период годом ранее. Кредитный портфель МСП за анализируемый период вырос на 24,6%, что более чем в два раза превышает рост портфеля за аналогичный период годом ранее (11,9%).

При этом возросшая неопределенность, связанная с пандемией, проявлялась в более осторожной политике банков и их клиентов. В частности, заметно сократилось кредитование компаний на рыночных условиях: в период с апреля по ноябрь 2020 года объем предоставленных кредитов вне госпрограмм был на 25% меньше, чем годом ранее. В этот период поддержку кредитованию оказали госпрограммы, на долю которых с начала пандемии пришлось около 21,4% выдач против 8,1% годом ранее.

Один из выводов исследования заключается в том, что основными пользователями программ поддержки стали заемщики, у которых в течение года до начала пандемии отсутствовала существенная кредитная задолженность. «За анализируемый период доля выдач кредитов по госпрограммам в общем объеме кредитования по таким заемщикам составила 40% с максимальным значением 66% в июле 2020 года. Это может косвенно указывать на то, что кредиты получили компании, которые в обычной ситуации полагаются на собственные ресурсы, но остро нуждались в финансировании во время пандемии», — рассуждает регулятор.

Cреди «старых» заемщиков — субъектов МСП доля выдач по госпрограммам составила всего 10% (достигая 14,5% в августе 2020 года). При этом объемы выдач по госпрограммам «новым» и «старым» заемщикам из сегмента МСП сопоставимы (635,2 млрд и 715,2 млрд рублей соответственно, или 47% против 53% от объема выдач по госпрограммам).

По оценке ЦБ, наибольший вклад в поддержку кредитования МСП внесла «Программа 8,5», по которой было выдано более 1,3 трлн рублей с апреля-2020 по март-2021, или 16,7% от объема всех выдач. Программа является частью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (со сроком реализации до конца 2024 года) и действовала и до начала пандемии. В течение 2020 года максимальная конечная ставка для заемщика составляла 8,5% годовых.

Среди госпрограмм, стартовавших во время пандемии, наиболее востребованной стала программа «ФОТ 2.0». За время ее действия субъектам МСП было выдано кредитов на сумму 312,4 млрд рублей (3,9% от объема предоставленных кредитов МСП); в Центробанке напоминают, что действие программы также распространялось на крупный бизнес.

В свою очередь по программе «ФОТ 0», введенной в начале пандемии, было предоставлено кредитов на сумму 61,4 млрд рублей (0,8% от объема предоставленных кредитов МСП).

«По программе «ФОТ 0», запущенной в начале пандемии, спрос на кредиты был ограничен (было выбрано 75,6 млрд рублей, в том числе не субъектами МСП, из лимита в 150 млрд рублей), так как льготы для заемщиков и компенсации для банков были недостаточно привлекательными, а также из-за запуска программы «ФОТ 2.0», вызвавшей больший интерес, — разъясняют в ЦБ. — По программе «ФОТ 0» заемщик получал право не платить по кредиту до 30 ноября 2020 года, а банк — компенсацию по ставке 4% годовых, после чего обязанность выплат возвращалась к заемщику по ставке не выше ставки, установленной банку по программе льготного рефинансирования Банка России. Таким образом, у заемщиков сохранялась задолженность по кредитам, а банкам не были компенсированы операционные затраты (предполагалось, что издержки на фондирование покрываются рефинансированием Банка России, однако его можно было использовать не только в увязке с данной программой). По программе «ФОТ 2.0» стимулы к участию были сильнее как для заемщиков, так и для банков. Издержки банков по программе, связанные с привлечением фондирования и операционными расходами, покрывались за счет субсидии бюджета в пользу банков в размере 7% годовых на среднемесячный остаток по ссуде. Также банки получали разовую субсидию в размере 7,5 тыс. рублей при включении договора в реестр заемщиков. По окончании программы (в апреле 2021 года) ссуда подлежала списанию за счет средств госбюджета при соблюдении соответствующих условий, что снимало кредитную нагрузку с заемщиков и кредитный риск с банка».

В ЦБ напоминают, что в марте 2021 года была запущена госпрограмма льготного кредитования бизнеса «ФОТ 3.0». В ее рамках заемщики, которые не успели восстановиться к марту-2021, вследствие чего не получили списания задолженности в рамках программы «ФОТ 2.0», могут получить новый кредит на восстановление предпринимательской деятельности под конечную ставку 3%. Также с января 2021 года внесены изменения в «Программу 8,5», позволяющие заемщикам получить кредит по ставке, равной ключевой ставке, увеличенной на 2,75 процентного пункта.

«Программы Банка России по поддержке кредитования субъектов МСП, дополняя госпрограммы, также исполнили свое предназначение по стимулированию кредитования: портфель кредитов МСП среди банков — участников программ показал рост, большая часть банков не допускали снижение портфеля даже на 5%», — сообщают также в Центробанке.

Регулятор считает, что, поскольку программы поддержки пересекаются, для более четкого восприятия их рынком и повышения эффективности мониторинга необходимо в дальнейшем объединять и укрупнять их. «На настоящий момент нет единого держателя реестра всех кредитных договоров, заключенных в рамках программ поддержки МСП, который отслеживал бы весь пул мер. Имеет смысл осуществлять предоставление мер поддержки МСП под контролем одного оператора, например АО «Корпорация МСП», — заключают в ЦБ.

Ася ШАЛИМОВА

