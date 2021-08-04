Число обращений клиентов страховых компаний к финансовому уполномоченному по спорам, связанным с ОСАГО, в первом полугодии 2021 года сократилось на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом говорится в сообщении пресс-службы финомбудсмена.

В январе – июне текущего года финансовому уполномоченному поступило 65 579 обращений по спорам страховщиков со страховыми компаниями относительно ОСАГО. А за этот же период 2020 года было зафиксировано 77 267 обращений по данному вопросу. Если рассматривать квартальные показатели, то в январе — марте и апреле — июне 2021 года они были одними из самых низких за все время действия института финансового уполномоченного, следует из сообщения.

«Тренд на сокращение споров в ОСАГО стабилен в текущем году. При этом нельзя сказать, что это влияние какого-то одного фактора. Значительное влияние на число обращений продолжает оказывать пандемия коронавируса – активность потребителей снизилась. Также за последние годы в регулировании ОСАГО произошло много изменений, которые сейчас позитивно отражаются на рынке в целом и влияют на число спорных ситуаций», — приводится в релизе комментарий главного финансового уполномоченного Юрия Воронина.

По его словам, сокращение числа спорных ситуаций в сегменте ОСАГО связано и с появлением института досудебного урегулирования споров, в частности благодаря возможности урегулировать разногласия в претензионном порядке, когда страховая компания заинтересована в разрешении ситуации и не доводит ее до стадии обращения клиента к финансовому уполномоченному. Ранее финансовая организация могла узнать о претензиях клиента уже тогда, когда он обратился в суд.

При этом ОСАГО, будучи наиболее распространенным видом страхования, остается в лидерах по числу обращений к финансовому уполномоченному. По итогам первого полугодия 2021 года доля обращений, связанных с ОСАГО, составила 69,6% от общего количества обращений. Чаще всего потребители жаловались на размер страхового возмещения (25 947 обращений), отказ в страховой выплате (18 662) и нарушение срока выплаты страхового возмещения (13 336).

Данил КЛЯХИН