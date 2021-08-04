Минфин России по итогам двух аукционов 4 августа разместил облигации федерального займа на общую сумму 75,278 млрд рублей, следует из сообщений на сайте ведомства.
Так, на аукционе по ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26238RMFS с погашением 15 мая 2041 года, в рамках которого объем предложения соответствовал остатку, доступному для размещения в указанном выпуске, были размещены облигации на 19,849 млрд рублей при спросе на 41,703 млрд рублей. Выручка от размещения составила 19,913 млрд рублей.
Цена отсечения равнялась 99,0877% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,31% годовых, средневзвешенная цена — 99,3499% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,29% годовых.
Самые доходные облигации
|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
Тинькофф Банк-001P-01R
Тинькофф Банк
|
13.01%
|
23.04.2021
погашение
|Купить
|
КарМани МФК-03-боб
КарМани МФК
|
11.99%
|
13.08.2021
погашение
|Купить
|
Онлайн Микрофинанс-БО-02
Онлайн Микрофинанс
|
11.87%
|
08.03.2022
погашение
|Купить
|
Мостотрест-7-об
Мостотрест
|
10.54%
|
12.07.2022
погашение
|Купить
|
МаксимаТелеком-БО-П01
МаксимаТелеком
|
9.93%
|
18.07.2023
погашение
|Купить
На аукционе по ОФЗ-ПД выпуска № 26239RMFS с погашением 23 июля 2031 года, в рамках которого объем предложения также соответствовал остатку, доступному для размещения в указанном выпуске, были размещены облигации на 55,429 млрд рублей, в то время как спрос достигал 103,332 млрд рублей. Выручка от размещения составила 55,656 млрд рублей.
Цена отсечения равнялась 99,2515% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,12% годовых, средневзвешенная цена — 99,4652% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,09% годовых.