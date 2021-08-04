Минфин России по итогам двух аукционов 4 августа разместил облигации федерального займа на общую сумму 75,278 млрд рублей, следует из сообщений на сайте ведомства.

Так, на аукционе по ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26238RMFS с погашением 15 мая 2041 года, в рамках которого объем предложения соответствовал остатку, доступному для размещения в указанном выпуске, были размещены облигации на 19,849 млрд рублей при спросе на 41,703 млрд рублей. Выручка от размещения составила 19,913 млрд рублей.

Цена отсечения равнялась 99,0877% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,31% годовых, средневзвешенная цена — 99,3499% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,29% годовых.

На аукционе по ОФЗ-ПД выпуска № 26239RMFS с погашением 23 июля 2031 года, в рамках которого объем предложения также соответствовал остатку, доступному для размещения в указанном выпуске, были размещены облигации на 55,429 млрд рублей, в то время как спрос достигал 103,332 млрд рублей. Выручка от размещения составила 55,656 млрд рублей.



Цена отсечения равнялась 99,2515% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,12% годовых, средневзвешенная цена — 99,4652% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,09% годовых.

Данил КЛЯХИН