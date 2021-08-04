Клиенты СберБанка смогут оформить потребительский кредит на рефинансирование по рекордно низкой ставке — от 8,9%, сообщается в релизе. Акция действует со 2 августа по 30 сентября 2021 года.

Отмечается, что рефинансирование со сниженной ставкой доступно по кредитам на срок до года и сумму от 1 млн рублей. Также ставка снизилась и для кредитов до 1 млн рублей, нижняя граница в таком случае составит 10,9%.

Определить сумму, которую с высокой вероятностью одобрит банк, каждый клиент может с помощью сервиса «Кредитный потенциал».

«Сервис детально проанализирует всю имеющуюся у банка информацию о доходах и кредитных обязательствах клиента, включая лимиты по кредитным картам и договорам поручительства, и, после расчета кредитного потенциала, сформирует клиенту персональные предложения по всем доступным ему кредитным продуктам. В настоящее время сервисом уже пользуются ежемесячно порядка 5 млн человек», — говорится в сообщении.

Анна КОМАРОВА