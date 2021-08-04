Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за июль 2021 года увеличилось на 446 тыс. человек. Таким образом, общее число частных инвесторов составило 13,2 млн человек, сообщила пресс-служба Мосбиржи.

Физическими лицами открыто 21,6 млн брокерских счетов. В июле 2021 года сделки на Мосбирже совершали более 1,9 млн частных инвесторов. Они вложили 34 млрд рублей в акции, 43 млрд рублей в облигации, 8,3 млрд рублей в биржевые фонды (БПИФы и ETF). Наибольшая доля вложений в долговые бумаги — 83,3% — приходилась на корпоративные облигации, 11,2% — на государственные облигации, 5,5% — на еврооблигации.

По итогам июля количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов превысило 4,2 млн. Оборот по ИИС с начала 2021 года составил 949,2 млрд рублей, в структуре оборота 84,5% — сделки с акциями, 8% — с облигациями, 7,5% — с биржевыми фондами.

Как следует из пресс-релиза, по итогам июля в «Портфель частного инвестора» из российских акций вошли бумаги «Газпрома» (23,2%), «Норникеля» (15,3%), обыкновенные и привилегированные акции СберБанка (13,2% и 7,9% соответственно), акции «Аэрофлота» (7,5%), «Сургутнефтегаза» (6,9%), МТС (6,8%), ММК (6,6%), «ЛУКОЙЛа» (6,4%), «Северстали» (6,2%).

Из иностранных ценных бумаг в «Портфель частного инвестора» вошли акции Alibaba (20,1%), Tesla (17,5%), Apple (11,7%), Virgin Galactic (11,5%), Baidu (10,4%), Boeing (7,6%), Amazon (6,2%), Intel (5,9%), Micron Technology (4,9%), Qualcomm (4,2%).

Данил КЛЯХИН