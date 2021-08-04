Основные фондовые торги в России завершились в среду ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,45% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 810,62 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,16% до отметки 1 640,3.

Лидерами по росту котировок стали обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (плюс 3,02%), «АЛРОСы» (плюс 2,52%), ГДР группы TCS (плюс 2,42%), Globaltrans Invest (плюс 1,39%), бумаги Petropavlovsk (плюс 1,36%). Бумаги «Магнита» прибавили в цене 0,77%, Mail.ru — 0,7%, СберБанка — 0,56%, «Газпрома» — 0,53%, «Полюса» и «Яндекса» — по 0,42%, Московской биржи — 0,02%.

Наиболее заметное снижение стоимости продемонстрировали обыкновенные акции «Россетей» (минус 1,42%), привилегированные акции «Транснефти» (минус 1,17%), обыкновенные акции «Роснефти» (минус 1,13%), «ИнтерРАО» (минус 0,91%), «ЛУКОЙЛа» (минус 0,68%). Акции «Норникеля» подешевели на 0,43%, бумаги МТС — на 0,24%.



«Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе, несмотря на ряд негативных внешних сигналов», — констатирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Она описывает внешний фон как неоднозначный, давая такую характеристику, в частности, настрою на биржах США. Настрой на биржах Европы, по наблюдениям эксперта, умеренно позитивный, на нефтяном рынке — негативный.

«На мировых фондовых и сырьевых биржах в середине недели не наблюдалось единства в настроениях. Настроения на американских площадках подпортили неожиданно слабые данные по рынку труда, которые предупреждают о возможности неприятных сюрпризов в пятничном официальном отчете. Тем не менее пока западные фондовые площадки сохраняют основной восходящий тренд, а нефтяные фьючерсы подошли к важным среднесрочным поддержкам, у которых возможен отскок наверх. Рублевый индекс Мосбиржи подал позитивный краткосрочный сигнал, и теперь лишь остается дождаться его подтверждения», — пишет Кожухова.



«К концу сессии <…> рублевый индикатор располагался выше сопротивления 3 800 пунктов. Если позитивный сигнал по итогам одной-двух сессий подтвердится, перед индексом откроется перспектива роста в район 3 895 пунктов», — отмечает она.

Ася ШАЛИМОВА