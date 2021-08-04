Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 30 копеек к предыдущему закрытию и составил 72,24 рубля. С начала торговой сессии было проведено 36,3 тыс. сделок более чем на 2,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 72,7—73,3 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 86,73 рубля, увеличившись на 17 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено более 6,3 тыс. сделок на 328 млн евро по курсам от 86,28 до 86,77 рубля за евро.

Как отметил трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев, «ослабление рубля происходит на фоне снижения нефтяных котировок, в течение дня они потеряли еще 2,7%, цена за баррель нефти сорта Brent составила 70,3 доллара США. Причиной стали негативные данные о производственной активности Китая, также на рынок оказывает влияние ухудшение ситуации с пандемией и рост числа заболевших коронавирусом».

Данил КЛЯХИН