Холдинг «Сафмар Финансовые инвестиции» планирует изменить название на SFI, следует из материалов к внеочередному собранию его акционеров.

«Новое название, а точнее внесение изменений в устав холдинга, должны одобрить акционеры на внеочередном собрании. Голосование состоится 24 августа, затем в случае положительного решения потребуется некоторое время на завершение юридических процедур», — пояснили ТАСС в пресс-службе компании.

Там добавили, что в ходе работы над новой стратегией SFI также запланировал проведение ребрендинга. «Название SFI — это закрепление в виде бренда уже сложившегося краткого наименования холдинга на английском языке. Новый бренд позволит упростить коммуникации с инвесторами, в том числе международными», — полагают в компании.

В 2020 году SFI начал менять свою инвестиционную стратегию, переходя от специализации на вложениях исключительно в финансовые активы к модели диверсифицированной холдинговой компании. Сейчас в портфель SFI входят лизинговый, страховой, пенсионный бизнес, доли в нефтяной и ретейловой компаниях. Также холдинг начал инвестировать средства в венчурный бизнес, приобретя мажоритарную долю в сервисе облачного гейминга gfn.ru.

SFI — публичный диверсифицированный инвестиционный холдинг. По состоянию 30 июня 2021 года 30,4% акций принадлежат компаниям российского предпринимателя Саида Гуцериева, 1,7% контролируются САО «ВСК». 10,7% акций SFI находятся в свободном обращении, а 57,2% акций — на балансе SFI и операторов обратного выкупа ценных бумаг холдинга. В периметр холдинга входят лизинговая компания «Европлан», негосударственный пенсионный фонд «Моспромстрой-фонд» и кредитный брокер «Директ Кредит», сервис облачного гейминга gfn.ru. Также холдингу принадлежат 49% страхового дома «ВСК», 11,1% нефтедобывающей компании «Русснефть» и 10% розничной сети «М.Видео — Эльдорадо».