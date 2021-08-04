ВТБ открыл кредитную линию с лимитом выдачи 11 млрд рублей на срок до восьми лет ведущему производителю картофеля фри в России — компании Lamb Weston Meijer. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

Средства предназначены для строительства второй производственной линии завода компании на территории особой экономической зоны «Липецк». Финансирование предоставлено по льготной программе Минсельхоза России.

Ввод проекта в эксплуатацию запланирован на начало 2023 года. Планируется, что мощности действующего завода по переработке и производству замороженного картофеля будут увеличены со 100 тыс. до 225 тыс. тонн продукции в год. Расширение позволит компании освоить и новое направление — производство картофельных хлопьев. Общая сумма инвестиций в строительство составит более 13 млрд рублей.

В сообщении указано, что соглашение о сотрудничестве в рамках инвестпроекта ВТБ и Lamb Weston Meijer заключили в июне на ПМЭФ-2021.

Данил КЛЯХИН