Рубль немного укрепляет позиции к доллару и евро через час после начала валютных торгов в четверг, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:47 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,08 рубля, что на 9 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на 7:46 стоил 86,4875 рубля (минус 9,25 копейки).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 73,06755—73,1625 рубля за доллар и 86,48—86,565 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

