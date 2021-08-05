В Госдуме предлагаюn ввести для малообеспеченным граждан и лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, продовольственно-лекарственные сертификаты для покупки социально значимых товаров первой необходимости и нужных лекарственных препаратов. Соответствующий законопроект депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов в четверг намерены внести в нижнюю палату парламента. Об этом один из авторов инициативы, глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов написал в своем Telegram-канале.

Как уточняется в пояснительной записке, изменения предлагается внести в закон «О государственной социальной помощи».

«В условиях затянувшейся пандемии и, как следствие, снижения реальных располагаемых доходов россиян, которые по итогам 2020 года снизились на 3,5% в годовом выражении и отстают на 10,6% от уровня 2013 года, значительного роста безработицы, роста цен на продукты питания первой необходимости и лекарственные препараты остро встает вопрос оказания адресной государственной социальной помощи малоимущим гражданам, численность которых в 2020 году достигла 19,6 миллиона человек, или 13,3% всего населения, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», — подчеркивается в пояснительной записке.



Отмечается, что номинальную стоимость такого сертификата нужно установить в размере 30% от величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ в месяц.



Перечень товаров, согласно документу, утверждается уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, а медикаменты предлагается предоставлять в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сформированным в соответствии с законом «Об обращении лекарственных средств».

Также парламентарии напомнили, что в Москве несколько лет назад был введен продовольственный сертификат, показавший свою эффективность, он выпускается в виде электронного купона, который записывается на социальную карту. Сертификатом можно расплачиваться во многих столичных магазинах — партнерах программы при покупке продуктов (за исключением алкоголя и табачных изделий).



Кроме этого, в пояснительной записке обращается внимание на то, что такая категория лиц в случае заболевания, за исключением коронавируса, и лечения на дому очень часто не имеет средств для покупки лекарственных препаратов, рекомендованных им лечащим врачом.

Вступление в силу данного закона предполагается с 1 января 2022 года.