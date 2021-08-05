Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует упростить процедуру получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

«Проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» разработан в целях совершенствования правового регулирования отношений, связанных с предоставлением государственных и муниципальных услуг в электронной форме», — отмечается в документе.

В проекте поясняется, что в настоящее время отсутствуют единые требования, которым должны отвечать информационные системы, используемые ведомствами для предоставления государственных и муниципальных услуг. Органы власти используют информационные системы с различным функционалом и технологическими характеристиками, «что отрицательно сказывается на качестве оказания государственных и муниципальных услуг, не позволяет унифицировать и автоматизировать административные процедуры, осуществляемые при их оказании».

Как следует из пояснительной записки к документу, установление единых требований, а также создание единой системы предоставления государственных и муниципальных услуг позволит обеспечить унификацию и оптимизацию административных процедур, осуществляемых с использованием информационных систем органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги в электронной форме, приведет к повышению качества и сокращению сроков их предоставления.

Законопроект содержит следующие правовые новации: единая система представления государственных и муниципальных услуг, обеспечивающая автоматизированное выполнение административных процедур при оказании госуслуг гражданам, получит статус отдельной государственной информационной системы (ГИС). Данная система уже известна многим как «Платформа государственных сервисов» (ПГС). Она позволит обеспечить предоставление массовых социально значимых услуг (МСЗУ) в онлайн-режиме, уточнили в министерстве.

Также среди других правовых новаций — «установление правительством РФ единых требований к ФЗ информационным системам, с использованием которых обеспечивается предоставление государственных и муниципальных услуг» и предоставление оператору единого портала этих услуг и оператору единой системы представления государственных и муниципальных услуг возможности направления межведомственных запросов о предоставлении документов и информации, необходимых для предоставления органами власти государственных и муниципальных услуг.

Минцифры также опубликовало проект, которым предусмотрено расширение функционала Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Предполагается, что граждане и юридические лица смогут обращаться за предоставлением нескольких услуг через ЕПГУ в рамках одного комплексного электронного запроса, а все остальные процедуры от их имени, включая формирование заявлений и взаимодействие с ведомствами, будет осуществлять оператор Единого портала, пояснили ТАСС в Минцифры. «Это позволит сократить временные издержки заявителей на получение взаимосвязанных государственных, муниципальных и иных услуг, перечень которых будет определять правительство Российской Федерации», — прокомментировали в Минцифры.

Там добавили, что законопроект направлен на создание правовых условий для удовлетворения потребности граждан и организаций в получении двух и более услуг при однократном обращении в электронной форме посредством ЕПГУ.

