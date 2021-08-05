Министерство экономического развития РФ запустит в текущем году систему «зеленого» финансирования в России, чтобы стимулировать энергопереход с углеводородов на возобновляемые источники энергии, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.



«В качестве одного из стимулов «зеленого» перехода уже в этом году Минэкономразвития запускает в России систему «зеленого» финансирования. У бизнеса появится возможность привлекать более дешевые деньги (в том числе из-за рубежа) на модернизацию своих производств», — заявили в Минэкономразвития.

В МЭР также отметили, что министерство участвует в разработке подходов к адаптации отраслей российской экономики к глобальному энергопереходу. Работа ведется совместно с Минэнерго, Аналитическим центром при правительстве России, Минобрнауки, Минприроды, МИД и Минпромторгом, добавили в пресс-службе ведомства.

4 августа в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова сообщили ТАСС, что правительство рассматривает возможность создания рабочих групп для адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу.

Ранее сообщалось, что Минэнерго изучает возможность ускоренной корректировки энергостратегии до 2035 года, которая будет учитывать процесс энергоперехода развитых стран с углеводородов на возобновляемые источники энергии. По мнению специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса, глобальный энергопереход, связанный с декарбонизацией экономики, может обойтись России в 10% ВВП.