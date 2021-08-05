📰 СПБ Биржа (бывшая Санкт-Петербургская биржа) планирует провести IPO и в России, и за рубежом, пишет «Коммерсант» со ссылкой на трех источников на финансовом рынке. По их словам, локальные акции будут предложены инвесторам в России, а депозитарные расписки — на американской бирже NASDAQ. При этом, как сообщил один из собеседников, в России биржа намерена разместиться на своей же площадке, а не на Московской бирже. По информации одного из источников, биржа уже ведет согласование с американской Комиссией по ценным бумагам. Эксперты отмечают, что, хотя это и дороже, чем в России, но может обеспечить биржевую площадку хорошей оценкой, а значит, новыми средствами для развития в конкуренции с Московской биржей.

📰 Совладелец IT-группы Merlion и «Ситилинка» Алексей Абрамов, весной выпущенный из СИЗО, вложил около 40 млн рублей в российский стартап в области дейтинга OneStepDating, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные сторон сделки. В ходе сделки сервис знакомств оценен в 2,85 млн долларов, инвестиции направлены на запуск в России на iOS и Android. Согласно Kartoteka.ru, Алексей Абрамов в результате сделки получил 20% ООО «Глобал Солюшнс», которое управляет OneStepDating. Еще 37,5% остались у его гендиректора Сергея Дейнекина, 42,5% владеет Сергей Пехерт. Теперь проект хочет собрать инвестиции для запуска в США, самом прибыльном рынке для сайтов знакомств. По мнению экспертов, сделку можно сравнивать с венчурными сделками на посевном этапе, когда есть готовый продукт, но нет выручки: для такого случая 500 тыс. долларов за 20% — «обычный показатель, но скорее по верхней границе».

📰 Правительство РФ изучает возможность объединения компании «НМ-Тех» (100% у «ВЭБ.РФ», консолидировала активы обанкротившегося завода «Ангстрем-Т») и ГК «Элемент» (49,9% у «Ростеха», 50,1% у АФК «Система», объединяет компании в области микроэлектроники АО «Микрон», АО «НИИМА «Прогресс» и др.), пишет «Коммерсант» со ссылкой на двух источников в правительстве. По их словам, инициативу по поручению премьер-министра Михаила Мишустина начали прорабатывать еще в марте, последнее совещание по нему прошло в июле. Сейчас обсуждаются различные варианты синергии, предполагающие, что на базе «НМ-Теха» будут консолидированы крупнейшие российские активы на рынке микроэлектроники. Контролем над «НМ-Техом» заинтересовались крупные бизнесмены, включая Владимира Евтушенкова и экс-министра связи Леонида Реймана. Эксперты считают идею консолидации удачной: это поможет привлечь в отрасль крупное и системное финансирование от правительства.

📰 Объем привлечения в российские паевые фонды резко сократился, пишет «Коммерсант » со ссылкой на данные Investfunds. В июле управляющие компании привлекли в розничные ПИФы лишь 19,5 млрд рублей. Этот результат почти на четверть ниже показателя июня, и это худший показатель для индустрии с ноября прошлого года. К тому же среднедневной приток в отчетном месяце опустился до 0,89 млрд рублей, достигнув минимального значения с сентября прошлого года. По мнению экспертов, снижение привлечения связано с негативными результатами облигационных фондов, а также падением активности пайщиков на фоне сезона отпусков. Относительно перспективы ближайших месяцев участники рынка высказываются с осторожным оптимизмом. Притокам в ПИФы будет мешать жесткая политика ЦБ, которая вызвала рост ставок по вкладам. В случае завершения цикла ужесточения монетарной политики Центробанка к концу года может вырасти интерес и к консервативным фондам.



📰 Урожай бахчевых культур в 2021 году может побить прошлогодний результат — по прогнозам, он будет больше на 20,8% и составит более 700 тыс. тонн, пишут «Известия» . Хотя посевные площади под арбузы и дыни в южных регионах страны расширили не столь значительно — на 3,2%. По мнению экспертов, фермерам помогла хорошая погода: жара и дожди способствовали высокой урожайности. При этом ретейлеры фиксируют повышенный спрос на плоды: в некоторых сетях продажи арбузов подскочили на 70%. Эксперты отмечают, что основные производители бахчевых в России сосредоточены в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях, кроме того, отечественная продукция составляет большую долю продаж на российском рынке. Например, в 2020 году на импортные бахчевые пришлось 9% — это 56,3 тыс. тонн, из них 38,3 тыс. тонн — это арбузы. Это связано с тем, что локальный продукт продается втрое-вчетверо дешевле, чем произведенный за рубежом, уточнили эксперты.



Анна КОМАРОВА