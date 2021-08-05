Российские фондовые индексы в четверг начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,12% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 805,94 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,18% и равнялся 1 637,27 пункта.

Сегодня утром на мировых рынках царит безыдейность, отмечает аналитик ПСБ Евгений Локтюхов. «Ключевые азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику умеренной амплитуды, слабо снижаются цены на нефть. Вновь в символическом «плюсе» фьючерсы на американские индексы», — поясняет эксперт. По его мнению, смешанные настроения на глобальных рынках сохранятся в течение дня.

«Ввиду уязвимости рынка нефти индекс Мосбиржи может сегодня перейти к консолидации в нижней части зоны 3 800—3 850 пунктов, — для развития роста необходимы позитивные сигналы глобальных рынков. Однако мы ждем сохранения спроса на акции госбанков и металлургов. Сегодня «Норникель» представит финотчетность, — рассчитываем, что прогнозы компании окажут поддержку его акциям и рынку в целом», — комментирует эксперт.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

