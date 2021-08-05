«ДОМ.РФ» и Росреестр усовершенствовали сервис по оформлению электронных закладных, которые используются при заключении ипотечных сделок, сообщает пресс-служба компании.



С помощью сервиса электронная закладная из банка поступает в Росреестр, где она заполняется, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) и затем направляется в депозитарий банка, где хранится до полного погашения ипотечного кредита.



«В ходе работ по модернизации сервиса удалось кратно увеличить скорость обработки электронных закладных на стороне регистратора, что позволяет быстрее регистрировать права на ипотеку, а процесс передачи данных в депозитарии сократился с нескольких дней до нескольких минут. Также появилась возможность вносить изменения в электронные закладные и систему защиты от ошибок при заполнении, доработан интерфейс», — говорится в релизе.

Крупнейшие российские банки положительно оценили результаты проведенной работы и планируют активнее наращивать объемы выдачи ипотечных кредитов, масштабировать технологию на все регионы присутствия. Росреестр совместно с «ДОМ.РФ» оказывает методологическую и техническую помощь банкам при запуске и дальнейшей обработке электронных закладных.

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Екатерина САВЕЛЬЕВА

