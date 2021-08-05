Вопрос восстановления индексации пенсий работающим пенсионерам будет решен, заявил в интервью «Известиям» глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

По словам Шмакова, сейчас этой проблеме уделено большое внимание. «И это дает нам основание утверждать, что этот вопрос будет решен. Мы считали, что это будет уже в весеннем послании президента. Но этого не случилось. Видимо, опять помешал финансовый блок правительства, который выступает против. Потому что они начинают считать, сколько потребуется средств», — пояснил он.

Глава ВНПР отметил, что изначально был против разделения пенсионеров на работающих и неработающих. «Мы считаем это ошибкой. Сумма, которую работающим пенсионерам, что называется, задолжали, продолжает, так сказать, нарастать. Поэтому мы время от времени об этом говорим на трехсторонней комиссии, на других каких-то совещаниях, в Пенсионном фонде. Потому что это неравенство, хотя условия страхования у всех одинаковые. Люди их выполнили: в течение определенного количества лет отчисляли взносы в Пенсионный фонд. А после этого вдруг их разделили», — сказал он.

Шмаков добавил, что у этой системы есть еще один парадокс: работающие пенсионеры полностью выплачивают взносы в Пенсионный фонд за то время, пока они работают и являются работающими пенсионерами. «Тут даже эти выплаты полностью покрывают вот ту индексацию, которая идет для неработающих пенсионеров. Я имею в виду по отношению к их пенсии. И еще многое просто идет в сам бюджет Пенсионного фонда. Поэтому мы постоянно поднимаем этот вопрос, мы добьемся того, что он будет решен», — заключил глава ВНПР.

Депутаты вновь внесут в Думу законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам Группа депутатов из фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов в понедельник внесут в Госдуму законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Об этом в своем телеграм-канале сообщил один из авторов инициативы — глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, опубликовав текст документа, передает ТАСС.

Анна КОМАРОВА