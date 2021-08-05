Минэкономразвития подготовило комплекс предложений по увеличению государственных расходов, пишут «Ведомости» , уточняя, что их перечень приведен в письме замминистра экономического развития Полины Крючковой в аппарат правительства, а инициативы подготовлены во исполнение поручений вице-премьера Дмитрия Григоренко, сформированных по итогам заседания бюджетной комиссии 1 июля.

Первая мера – повышение прогноза доходов бюджета, за счет чего можно установить более высокий уровень государственных трат изначально; в частности, после улучшения в июле ряда макроэкономических оценок, прежде всего темпов роста ВВП, можно прогнозировать поступления в федеральный бюджет в 2022–2024 годах на уровне 23,5 трлн рублей, 24,6 трлн и 25,8 трлн, что значительно – на 2,4 трлн рублей в общей сложности – больше оценок Минфина, представленных на заседании комиссии, следует из письма.

Вторая мера – временное сохранение корректировок бюджетного правила, внесенных специально на период пандемии: министерство предлагает сохранить показатель, определяющий максимально допустимый объем расходов бюджета, – структурный первичный дефицит на повышенном уровне; на 2021 год его размер был увеличен на 875 млрд рублей – с 585 млрд (эта сумма и закреплена в бюджетном правиле) до 1,46 трлн, что позволило нарастить госрасходы на эту величину, но со следующего года размер первичного дефицита планировалось откатить к изначальным значениям.

МЭР считает, что в 2022–2023 годах необходимо сохранить его на ныне действующем уровне – не менее 1,46 трлн рублей, кроме того, необходимо зафиксировать базовые нефтегазовые доходы бюджета в 2022–2023 годах в нынешних параметрах, то есть перенести на следующие два года действующий прогноз по этому показателю, который установлен на уровне до сделки ОПЕК+ (564 млн тонн).

Отмечается, что оба предложения – повышение прогноза и заморозка корректировок бюджетного правила и прогноза по добыче – позволят нарастить расходы бюджета на 2022–2024 годы до 23 трлн рублей, 24,8 трлн и 25,7 трлн, что суммарно на 1,8 трлн рублей больше, чем было заложено в проектировках Минфина к заседанию бюджетной комиссии.