Банк «Санкт-Петербург» запустил обновленное мобильное приложение, сообщает пресс-служба кредитной организации. В новой версии стали доступны «Потребительские кредиты».

«Подать заявку на кредит и получить необходимую сумму можно полностью через мобильный банк. Анкета стала проще, а ответ и решение банка существенно быстрее», — говорится в релизе.

Оценить и протестировать новый мобильный банк от Банка «Санкт-Петербург» для iOS и Android можно, скачав его в AppStore и Google Play.



Текущая версия мобильного банка останется доступной до декабря 2021 года.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

