Госслужащие не смогут изменить директивам при голосовании в советах директоров, но вместе с тем их освободят от персональной ответственности за принятые решения, пишут «Известия» со ссылкой на законопроект Минэкономразвития, вносящий изменения в ФЗ «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Согласно документу, при наличии директивы чиновник будет обязан представить в компанию ее копию, после чего будет считаться автоматически проголосовавшим и не сможет занимать другую позицию (исключением будут только директивы, содержащие гостайну). Параллельно его освободят от ответственности в связи с принятыми решениями: при необходимости к ней может быть привлечен орган власти, выпустивший директиву. При этом источник в Минэкономразвития пояснил, что пока случаев привлечения чиновников к ответственности после голосования в совете директоров акционерных обществ не было, ведомство решило сыграть на опережение.

По словам замминистра экономического развития Ильи Торосова, сегодня многие госслужащие выступают членами советов директоров и наблюдательных советов различных АО и ООО. «При этом в стране давно сложилась и широко применяется практика, когда чиновники в составе совета директоров представляют интересы государства на основе письменных директив, а не своего мнения. Вместе с тем они несут личную ответственность за принятые решения наравне с другими членами совета», — отметил он.

Замминистра подчеркнул, что представитель интересов государства не должен и не может голосовать иначе, чем указано в директиве. «Это следует прямо закрепить в законе, исключив возможность отклонения представителя от позиции, изложенной в документе», ― сказал он, добавив, что если решение о голосовании за или против принимается не самим представителем, то на него не может быть возложена ответственность как на члена совета директоров.

Ограничение ответственности госслужащих в советах директоров вполне логично, полагает вице-президент, директор центра регуляторной политики ЦСР Екатерина Папченкова. Если обычный член исполнительного органа обладает самостоятельностью в принятии решений от имени акционерного общества, то у чиновников такой автономии нет. Они выступают прежде всего госслужащими, обязанными исполнять поручения своих руководителей, констатировала эксперт.

«Таким образом, чиновник — член совета директоров не может нести перед обществом личную ответственность за решения, в принятии которых он, во-первых, руководствуется прежде всего публичными интересами, а во-вторых, не обладает достаточной самостоятельностью», ― заявила она.