Глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс обратился к главе департамента страхового рынка Банка России Филиппу Габунии с письмом о кризисе в страховании ответственности арбитражных управляющих (АУ), пишет «Коммерсант» . Они обязаны покупать полис с минимальной страховой суммой в 10 млн рублей, но из-за убытков, которые могут быть предъявлены страховщикам и спустя несколько лет после заключения договора, все меньше страховщиков решают продавать такие продукты.

Как пишет глава ВСС, сейчас такие риски страхуют только пять страховщиков против 12 год назад — компании уходят с рынка из-за необходимости страховать и умышленные действия АУ. Риски же АУ таковы, что претензии страховщику могут поступить и через годы после заключения договора. «Крупные страховые компании прекратили заключать новые договоры страхования АУ после больших убытков. Многие из них до сих пор продолжают выплаты по договорам прошлых периодов», — отметила вице-президент ВСС Светлана Гусар.

ЦБ в своем обзоре вмененных видов страхования упрекал страховщиков в скупых выплатах — 17% от собранных премий. На рынке же утверждают, что в последние годы компании собирали с АУ около 1 млрд рублей сборов, сумма же страховых выплат (включая резервы по всем убыткам) превышала сборы (107–166% премий). ВСС предлагает ЦБ ввести на законодательном уровне альтернативные способы обеспечения ответственности АУ — банковскую гарантию и введение солидарной ответственности страховщиков и саморегулируемых организаций (СРО) АУ.

Сами управляющие признают: риски страховщиков существенны в том числе по причине жесткого подхода судов. Глава Союза арбитражных управляющих СРО «Северная столица» Валерия Герасименко указывает на несправедливую судебную практику, где с АУ взыскивают убытки за невзыскание «дебиторки», не изучая вопроса возможности такого взыскания: «По сути, вина с руководителя компании-банкрота перекладывается на управляющего. Такие убытки ложатся в первую очередь на страховую компанию, а в случае нехватки страхового покрытия — на компенсационный фонд СРО». По ее словам, получить страховую выплату без отдельного судебного процесса практически нереально. «Страховые тарифы взлетели в разы. Если еще семь лет назад годовая страховка АУ стоила около 30 тыс. рублей, то сейчас минимум 100 тыс. рублей»,— добавила она.

Одним из предложений профессионального сообщества АУ было сделать данный вид страхования обязательным для страховщиков и установить четкие тарифы. Также предлагались банковские гарантии, создание обществ взаимного страхования, создание дополнительных резервных фондов на базе СРО.

В ЦБ ответили, что признают наличие проблем в страховании АУ и считают целесообразным «рассмотреть возможность использования иных инструментов обеспечения ответственности арбитражных управляющих». «При этом, если обязанность арбитражного управляющего по заключению договоров страхования будет сохранена, полагаем, что требования к страховому продукту должны быть пересмотрены», — заявили в Банке России.