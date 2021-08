«Первая башенная компания» «МегаФона» и башенная компания «Вертикаль» хотят создать независимую публичную компанию, которая выйдет на американскую биржу, пишет Forbes . У новой компании не будет контролирующего акционера, а для выхода на биржу используют SPAC-компанию Ивана Таврина Kismet Acquisition Two, которая привлекла 230 млн долларов в феврале.

По словам собеседника, близкого к одной из сторон сделки, в результате этого слияния будет создана независимая публичная компания, у которой не будет акционера с долей 50% и больше. Он отметил, что «МегаФон» получит миноритарную долю в объединенной компании, также миноритарными акционерами станут Kismet Capital Group, которой принадлежит контрольный пакет «Вертикали» (75%), и инвесторы SPAC. Два источника добавили, что сделка должна состояться в сентябре 2021 года.

«Вертикаль» уже сейчас принадлежит Таврину, еще 25% в ней контролирует ее основатель Георгий Чумбуридзе, который создал компанию в 2013 году. В 2017 году ее акционером стал фонд Baring Vostok, а в декабре 2019 года — бизнесмен Иван Таврин, который выкупил долю компании у Baring Vostok.

Объединенная компания станет крупнейшей в России по числу башен. К концу 2020 года в России было немногим больше 85 тыс. башен, мачт и столбов, совокупный парк высотных конструкций растет на 6—7% второй год подряд, согласно данным AC&M Consulting. Лидеры рынка — МТС и «МегаФон» — имеют примерно одинаковое количество башен: по 18 тыс. За ними идет «ВымпелКом» — у компании 15 тыс. башен.

Среди независимых игроков лидером являются «Русские башни», у которых 6 500 вышек. Еще 4 500 сотовых вышек у «Вертикали» и 2 200 — у «Сервис-Телекома». Таким образом, если сделка состоится, у объединенной компании будет больше 22 тыс. вышек, и она станет крупнейшей в своем сегменте.

За последний год бывший участник списка Forbes Иван Таврин разместил на бирже Nasdaq три компании без собственных активов. В августе 2020 года Kismet Acquisition One Corp привлекла на IPO 250 млн долларов, а позже, в феврале этого года, объявила о слиянии с разработчиком игр Nexters. В результате этой сделки Nexters станет публичной компанией и будет торговаться на бирже Nasdaq под тикером GDEV. Еще две компании Таврина — Kismet Acquisition Two Corp и Kismet Acquisition Three Corp — в середине февраля по итогам IPO привлекли 230 млн долларов и 287,5 млн долларов соответственно.