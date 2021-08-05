ЦБ установил официальные курсы валют на 6 августа.

Курс доллара повысился на 38,23 копейки, составив 73,168 рубля (72,7857 рубля на 5 августа). Курс евро увеличился на 24,17 копейки, до 86,6529 рубля (86,4112 рубля на 5 августа).

На валютных торгах Московской биржи в середине дня четверга доллар и евро движутся разнонаправленно. На 13:37 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,15 рубля (минус 2 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 86,62 рубля (плюс 4 копейки).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 73,07—73,29 рубля за доллар и 86,49—86,72 рубля за евро.

Анна КОМАРОВА