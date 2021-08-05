СберБанк снизил ставки по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» на 1,2 процентного пункта: теперь ставка для зарплатных клиентов составляет 9,2%, а для остальных — 9,7%. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Также с 30% до 20% был снижен первоначальный взнос в рамках особого условия «Жилищный кредит по двум документам». Эта акция продлится до 20 января 2022 года.

Снижение первого взноса на ипотеку по двум документам распространяется на программы:

  • «Приобретение готового жилья» (в том числе по особому условию «Залоговый объект»);
  • «Приобретение строящегося жилья»;
  • «Господдержка 2020»;
  • «Ипотека с господдержкой для семей с детьми»;
  • «Дальневосточная ипотека»;
  • «Сельская ипотека».
Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽

Екатерина САВЕЛЬЕВА