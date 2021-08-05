СберБанк снизил ставки по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» на 1,2 процентного пункта: теперь ставка для зарплатных клиентов составляет 9,2%, а для остальных — 9,7%. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Также с 30% до 20% был снижен первоначальный взнос в рамках особого условия «Жилищный кредит по двум документам» . Эта акция продлится до 20 января 2022 года.

Снижение первого взноса на ипотеку по двум документам распространяется на программы:

«Приобретение готового жилья» (в том числе по особому условию «Залоговый объект»);

«Приобретение строящегося жилья»;

«Господдержка 2020»;

«Ипотека с господдержкой для семей с детьми»;

«Дальневосточная ипотека»;

«Сельская ипотека».

Кредиты Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Екатерина САВЕЛЬЕВА

