ЦБ в ходе проверки установил новые факты манипулирования рынком ценных бумаг, совершенного в 2020 году, сообщает пресс-служба ЦБ.

«Банк России установил факты манипулирования рынком в период с 3 февраля по 1 июня 2020 года на организованных торгах биржевых облигаций ООО «Диалекс», — говорится в сообщении.

Уточняется, что операции, относящиеся к манипулированию рынком, совершены в режиме основных торгов по брокерским счетам Пиксаева Вячеслава Викторовича, Антипина Алексея Владимировича и ООО «ЮниМетрикс», генеральным директором которого являлся Антипин А. В.



«В ходе проверки установлено, что Антипин А. В., имея доступ к указанным счетам, систематически совершал согласованные операции с облигациями, приводящие к существенным отклонениям параметров торгов. Согласно выводам проверки, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 федерального закона к манипулированию рынком относятся операции с облигациями, совершенные Пиксаевым В. В., Антипиным А. В. и ООО «ЮниМетрикс» по предварительному соглашению, которые привели к существенным отклонениям параметров торгов», — сказано в релизе.

По данным ЦБ, Пиксаев В. В., Антипин А. В. и ООО «ЮниМетрикс» нарушили запрет, установленный частью 2 статьи 6 федерального закона.

Банк России направил Пиксаеву В. В., Антипину А. В. и ООО «ЮниМетрикс» предписания о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

