«Справедливая Россия» подготовила запрос Госдумы в Кабмин с просьбой проинформировать о сроках индексации пенсий работающим пенсионерам, составленный на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Документ внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.

«Государственная дума обращается к вам, уважаемая Татьяна Алексеевна, с просьбой проинформировать о мерах, которые разрабатывает и планирует принять правительство Российской Федерации в отношении выплат пенсионерам, осуществляющим работу и иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию, сумм страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации, а также о сроках принятия таких мер», – говорится в проекте запроса.

Отмечается, что в адрес депутатов поступает большое количество обращений от работающих пенсионеров, выражающих недоумение в связи с отсутствием индексации пенсий. Авторы запроса напомнили, что это является нарушением положения об обязательности осуществления индексации в соответствии с частью 6 статьи 75 Конституции РФ.

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов ранее заявлял о необходимости индексации пенсий работающим пенсионерам, однако, по его словам, конкретных решений пока нет.

В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами. Проработать предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам поручал правительству президент РФ Владимир Путин. Впоследствии в пресс-службе Минтруда России сообщали, что направили свои предложения по данному вопросу в Кабмин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что в Кремле рассмотрят все предложенные правительством варианты индексации пенсий указанной категории граждан. Он также рассказал, что президенту страны доложено о нескольких вариантах индексации пенсий работающим пенсионерам, эксперты Кремля в контакте с Кабмином продолжат работу для выработки единственного правильного варианта.