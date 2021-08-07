Московские микрофинансовые организации за I квартал текущего года заключили с физическими лицами 2 млн договоров онлайн-займов. Количество таких договоров выросло на треть по сравнению с январем — мартом прошлого года. Заметно увеличилась также средняя сумма онлайн- и офлайн-займов, сообщает пресс-служба Главного управления Центробанка России по ЦФО.

«На динамику повлияла растущая популярность дистанционного обслуживания на фоне восстановления экономической активности. В то же время сократился спрос на займы в офисах столичных МФО: число договоров офлайн-займа с физическими лицами за январь — март составило порядка 785 тыс. единиц, снизившись на 21,8%», — сказано в релизе.

Похожие тенденции наблюдались и в объемах выдач микрозаймов в Москве. Объем займов, предоставленных физическим лицам онлайн, вырос в 1,5 раза до 24,3 млрд рублей. В свою очередь объем розничных займов, оформленных в офисах московских МФО, снизился на 1,8% до 27,1 млрд рублей. Средняя сумма онлайн-займа в столице выросла на 15% до 12,1 тыс. рублей, офлайн-займа — увеличилась на 25,5% до 34,5 тыс. рублей.

Микрофинансовые организации Московской области в I квартале 2021 года увеличили объем поддержки предпринимателей в два раза. Объем средств, полученных такими заемщиками, составил 109,4 млн рублей — 13,4% совокупного объема микрозаймов в регионе. Индивидуальные предприниматели получили в МФО Подмосковья по итогам квартала 36,4 млн рублей.

Граждане оформили в МФО Московской области в I квартале текущего года займов на 671 млн рублей.



«В Московской области, как и в других российских регионах, работают государственные организации — региональные фонды поддержки МСП, которые выдают займы предпринимателям по сниженной процентной ставке. Получить заем в специализированной МФО можно с небольшим пакетом документов. Услуга пользуется спросом у предпринимателей из-за оперативности рассмотрения заявок и разумных процентов», — отмечает заместитель начальника Главного управления Банка России по ЦФО Елена Харитоненко.

Регулятор напоминает, что заемщики микрофинансовых организаций защищены законом от чрезмерного роста долга и недобросовестной работы кредиторов. МФО при выдаче займов на сумму свыше 10 тыс. рублей должны рассчитывать предельную долговую нагрузку граждан. Общая сумма всех платежей (с учетом процентов, штрафов, дополнительных платежей) не может превышать сумму займа более чем в 1,5 раза, для займов «до зарплаты» сроком до года установлены максимальные процентные ставки (не более 1% в день). Кредиторы и коллекторы могут взаимодействовать по вопросам возврата просроченного долга с должниками, членами семьи и знакомыми только с их письменного согласия. А для борьбы с нелегалами ужесточена административная и введена уголовная ответственность за незаконное предоставление займов и кредитов.

Чтобы не стать жертвой нелегальных кредиторов, нужно проверять микрофинансовую организацию в государственном реестре МФО на сайте Центробанка или в мобильном приложении «ЦБ онлайн».

Екатерина САВЕЛЬЕВА

