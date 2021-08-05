Минэкономразвития наблюдает признаки замедления восстановительного роста ВВП России. Как передает ТАСС, об этом заявил журналистам глава МЭР Максим Решетников, уточнив, что министерство ожидает данных за июль 2021 года для уточнения оценки.

«Те данные, которые мы сейчас получим по июлю, то, что мы сейчас видим по косвенным данным, говорит о том, что мы можем увидеть такое замедление восстановления уже очевидное. Поэтому давайте посмотрим на июльские данные, они, скорее, определят то, что мы увидим по году», — сказал Решетников.

Он добавил, что в новом макропрогнозе до 2024 года оценка инфляции на текущий год может быть повышена более чем до 5%. Министр отметил, что данные по результатам II квартала свидетельствуют о восстановлении экономики до уровня IV квартала 2019 года.

«С другой стороны, мы понимаем, что у нас добыча еще не восстановилась по ОПЕК+, авиационные перевозки у нас пока не такие активные. Видим по общепиту и по сфере услуг — тоже не все восстановилось. То есть вроде бы потенциал восстановления есть, но темпы этого восстановления, мы видим, они замедляются», — пояснил Решетников.

По его словам, наложение факторов может привести к «определенному охлаждению» российской экономики к концу года.

Ужесточение денежно-кредитной политики увеличивает риски для экономического роста России, добавил глава МЭР.

«Сейчас мы видим риски для экономического роста с ужесточением ДКП. Конечно, возрастают», — сказал Решетников.

Он отметил, что министерство оценивает вклад сделки ОПЕК+ в рост ВВП России в 2022 году в 0,2 процентного пункта, в 2021 году — в 0,1 п. п. В свою очередь, ужесточение денежно-кредитной политики дает «очевидный минус» к динамике ВВП, подчеркнул Решетников. «Говорить о том, что повышение ставок не повлияет на экономический рост, наверное, сложно. Какой баланс будет плюсов и минусов — мы сейчас оцениваем и в прогнозе это отразим», — добавил министр.

По словам Решетникова, крайне важно не допустить утрату стимулирующего влияния бюджетной политики на экономику РФ. Для министерства крайне важно не допустить усиления ужесточения ДКП ужесточением бюджетной политики, подчеркнул министр. «Это очень важно, почему мы так много сейчас вместе с Министерством финансов проводим времени в обсуждениях о параметрах и 2021-го, и 2022 года», — пояснил он.



Минэкономразвития рассчитывает, что механизмы использования остатков бюджетных средств и совершенствования процедур расходования этих средств для активного использования федеральными органами власти позволят в рамках бюджетного правила «смягчить ужесточение ДКП», резюмировал Решетников.