Большинство предпринимателей (59%) используют заемные средства, а 41% бизнесменов не готовы брать кредиты, свидетельствуют данные исследования ДелоБанка (банковская группа СКБ-Банка).

Согласно опросу, 57% из тех, кто берет взаймы, предпочитают суммы до 1 млн рублей, еще 29% берут в кредит до 3 млн, а 14% — свыше 5 млн.



Расходовать кредитные деньги бизнес предпочитает по-разному: 86% опрошенных тратят заемные средства на развитие своего бизнеса, 6% — хотят экспериментировать с новыми идеями и рынками, 3% опрошенных вынуждены брать кредиты, чтобы держаться на плаву, продолжить существование и не закрыться. Оставшиеся 6% предпринимателей не указали цели, на которые готовы потратить кредит.

Каждый пятый (21%) из тех, кто не хочет брать кредиты, предпочитает одалживать у знакомых, около трети (29%) довольствуются собственными средствами, а еще 13% — опасаются риска не погасить кредит и попасть в долговую яму.