Минэкономразвития предложило установить лимит финансирования проектов из Фонда национального благосостояния на 2021—2024 годы в объеме 1,6 трлн рублей. При этом глава МЭР Максим Решетников допустил возможность сверх лимита профинансировать ряд проектов с высокой долей импорта, передает ТАСС.

«1,6 триллиона рублей — это предел. Но те проекты крупные, потенциально с высокой долей импорта — мы исходим из того, что их можно и нужно обсуждать отдельно. Вы вот конкретно назвали проект — Усть-Луга. Если мы отбираем этот проект (и ВЭБ делал оценку его на макроэкономические [показатели]), то понятно, что там основное оборудование импортное — то, что связано непосредственно и с сжижением, и с газопереработкой, и с газохимией, и так далее. Технологии все, в общем, импортные», — сказал Решетников.

По его словам, Минэкономразвития обсуждало такой подход с Минфином, и «он отторжения не вызвал». «Дальше будем расчеты уже смотреть конкретные в том случае, если правительство примет решение о финансировании этого проекта из ФНБ, соответственно, мы подготовим все расчеты. С нашей точки зрения, с точки зрения Минэкономразвития, этот проект можно было бы профинансировать сверх лимитов. Этот и такие проекты в том случае, если у нас еще такие проекты аналогичные по структуре появятся», — заключил Решетников.

По словам министра, кассовое исполнение проектов текущего года из ФНБ может начаться в январе 2022 года.

Решетников также рассказал, что проекты в сфере ЖКХ и большой блок других проектов будут профинансированы из ФНБ по отдельным правилам. «Ряд параметров уточнен, в то же время мы сейчас видим, что большой блок проектов будет финансирован по отдельным правилам, то есть по исключениям. Например, вопросы, связанные с финансированием ЖКХ. Там очевидно, что предел софинансирования будет выше и будет другая процентная ставка», — отметил министр.



В марте вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил использовать средства ФНБ для модернизации коммунальной инфраструктуры. Ранее информагентство «Интерфакс» сообщало , что в июне 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов называл лимит финансирования проектов из ФНБ до 2024 года — около 400 млрд рублей в год. «Мы ориентируемся примерно на 1 триллион рублей. Здесь очень важно, как будет тратиться и через какие каналы. Мы примерно установили себе планку — до 400 миллиардов рублей в год. Где-то меньше, где-то больше, но планку в 400 миллиардов рублей в год желательно не переходить», — сказал Белоусов (прим. Банки.ру).