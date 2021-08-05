Министерство строительства и ЖКХ России готовит предложение по расширению списка банков, допущенных к кредитованию капремонтов, с девяти до 50. Об этом на совещании президента РФ с членами правительства заявил заместитель главы Минстроя Ирек Файзуллин, передает «Интерфакс».

«Предлагаем увеличить количество банков группы «А» для участия в программе. Сейчас у нас девять таких банков <....>. Мы предлагаем расширить количество банков на территории страны где-то, наверное, до пятидесяти. Это будут банки, которые участвуют у нас в программе по счетам эскроу», — сказал Файзуллин.

Он отметил, что такой механизм позволит выполнять капитальный ремонт в более короткие сроки и увеличит конкуренцию в этом сегменте кредитования.

«Это конкретные жилые дома, у нас 101 тысяча домов находится на специальных счетах. В среднем накопления на один дом составили 1,7 миллиона рублей, то есть где-то нужно брать дополнительные кредитные ресурсы. Закон это позволяет», — пояснил замминистра.

По его словам, сейчас предложение находится на завершающей стадии процедуры согласования и вскоре будет внесено в правительство.