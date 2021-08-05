Рубль укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами завтра по состоянию на 19:00 мск составил 73,08 рубля, что на 9 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 86,5 рубля (минус 8 копеек).

В ходе торгов было проведено около 32 тыс. сделок с долларом почти на 2 млрд долларов и 5,6 тыс. сделок с евро на 362 млн евро. Курсовые диапазоны составили 72,99—73,29 рубля за доллар и 86,43—86,72 рубля за евро.

«На российскую валюту оказывают влияние нефтяные котировки, в течение дня нефть сорта Brent выросла лишь на 0,67% до 70,8 доллара, преодолев психологически значимый уровень в 70 долларов за баррель. Второй фактор — рост западных фондовых индексов, которые также незначительно поддерживают курс рубля», — комментирует ситуацию на рынке трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

Данил КЛЯХИН