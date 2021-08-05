Центральный банк Венесуэлы введет в оборот с 1 октября цифровой боливар, курс которого по отношению к используемой в настоящий момент валюте составляет 1 к 1 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление венесуэльского регулятора, которое было опубликовано в четверг.

«С 1 октября 2021 года начнет использоваться цифровой боливар с курсом, который убирает шесть нулей у национальной валюты. Таким образом, все суммы, выраженные в национальной валюте, будут делиться на 1 млн», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что «введение цифрового боливара не влияет на стоимость валюты». «Боливар не будет стоить ни больше, ни меньше, то есть просто для того, чтобы сделать более удобным его использование, будет применена более удобная валютная шкала», — утверждают в ЦБ страны.

«Центробанк продолжит выпускать боливар в физической форме. Физический боливар и цифровой боливар будут сосуществовать в рамках процесса, цель которого — восстановление валюты», — отметил регулятор.

Официальный курс венесуэльского боливара составляет 4 026 194 единицы за 1 доллар.



Венесуэла в последние годы переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. По данным ЦБ Венесуэлы, в 2020 году инфляция в стране составила 2 959,8%.