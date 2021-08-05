Минэкономразвития прогнозирует рост инвестиций в основной капитал на 4,5% в 2021 году, однако министр экономического развития Максим Решетников заявил журналистам, что не удовлетворен такими темпами, передает РБК.

«Конечно, этого недостаточно. Надо и дальше наращивать инвестиции. Поэтому мы сейчас разрабатываем региональные инвестиционные стандарты. Привлекаем регионы к инвестициям», — сказал он на брифинге 5 августа.

В 2020 году инвестиции в основной капитал, напротив, снижались — на 1,4% по сравнению с 2019-м. По словам Решетникова, факторы торможения инвестиций связаны с темпами исполнения проектов и недостатком инициативы со стороны инвесторов. «Есть проекты, по которым меморандум был подписан три года назад, а движения по проекту нет. Нас это сильно беспокоит. Что мешает инвесторам? Это вопрос не на стороне государства, а вопрос на стороне инвесторов», — сообщил министр.

«Есть недостаток капитала? Очевидно, по ряду позиций он есть. Какие дополнительные механизмы нужны, чтобы помогать инвесторам создавать капитал? Что нужно для фондового рынка дополнительно сделать? Все эти вопросы предстоит решать. Но здесь в основе должна лежать все-таки частная инициатива», — считает глава МЭР. В качестве региональных мер по привлечению инвестиций министр назвал решение властей о выделении лимитов в 500 млрд рублей на бюджетные инфраструктурные кредиты субъектам РФ.

Как писал РБК, треть лимитов по инфраструктурным кредитам достанутся пяти регионам — Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю и Ростовской области. «Есть постановление правительства № 1704, которое предполагает, что регионы, активно развивающие инфраструктуру, могут не возвращать бюджетные кредиты. Есть тема с инфраструктурными облигациями. Инструментов создано немало. Очень важно сейчас, чтобы все эти инструменты заработали, потому что все это бюджетные средства, бюджетная поддержка региональных инвестиций», — подчеркнул Решетников.