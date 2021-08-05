Дактилоскопия с 29 декабря 2021 года станет обязательной для всех трудовых мигрантов в России, а также для иностранцев, прибывших в страну на срок более 90 дней. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

«29 декабря 2021 года вступает в силу федеральный закон, в соответствии с которым обязательной дактилоскопии подлежат иностранные граждане, прибывшие в РФ в поисках работы, а также все остальные категории иностранцев, прибывшие в Россию на срок более 90 дней», — сказали в пресс-центре.

Госдума ввела дактилоскопическую регистрацию трудовых мигрантов Госдума во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об обязательной дактилоскопической регистрации, фотографировании и медосмотре иностранцев, прибывших на территорию РФ в безвизовом режиме и находящихся в стране длительный срок, в том числе в целях ведения трудовой деятельности.

В МВД добавили, что этим законом предусмотрено осуществление федерального государственного контроля за соблюдением обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ, а также за выдачей иностранным гражданам соответствующего сертификата. Кроме того, для иностранных граждан планируется введение единого документа с электронным носителем информации, что позволит обеспечить стопроцентную идентификацию иностранцев.