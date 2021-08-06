Рубль теряет позиции к доллару и евро в ходе утренних валютных торгов в пятницу, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:53 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,1375 рубля, что на 6,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 86,4825 рубля (плюс 1,25 копейки).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 72,8—73,215 рубля за доллар и 86,425—86,535 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.